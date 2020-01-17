Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
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Ранее сообщалось, что в Китае было подтверждено 45 случаев заболевания, однако, по мнению учёных, их не менее 1700. Такую цифру они получили, смоделировав ситуацию распространения заболевания с учётом численности населения и транспортного сообщения в Ухани, где была зафиксирована вспышка пневмонии.
К настоящему времени зафиксировано только два летальных исхода. В китайском городе Ухань 15 января умер второй человек, заболевший новым типом коронавируса. 69-летний мужчина поступил в госпиталь с нарушением функции почек и серьёзными повреждениями внутренних органов, писал ранее NEWS.ru.
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