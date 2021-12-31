Бывший президент Афганистана Гани раскрыл подробности бегства от «Талибана»

Изгнанный президент Ашраф Гани в интервью издательству BBC рассказал о своём последнем дне на посту главы Афганистана перед приходом к власти группировки «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он заявил, что открытая конфронтация с движением уничтожила бы Кабул, и обвинил международное сообщество, и в частности США, в падении столицы и избранного народом правительства.

Бывший президент, на данный момент проживающий в ОАЭ, поделился, что не имел представления о том, что 15 августа станет его последним днём в Афганистане. По его словам, всю трагедию он осознал только на борту самолёта, улетающего из Кабула.

Касаемо дня захвата власти Гани заявил, что у него с талибами была договорённость о ненападении, «нарушенная спустя два часа после переговоров».

Два отряда «Талибана» перекрывали Кабул с двух разных направлений. Крупный конфликт с ними сулил полное уничтожение города, где проживают около пяти миллионов граждан, и навлечь это на них не представлялось возможным, — приводит его слова BBC.

По словам Гани, в тот момент он отправил в аэропорт свою жену и собирался на совет Министерства обороны, когда в его кабинет вошли советник по национальной безопасности и начальник президентской охраны, оба в ужасе, и сообщили, что талибы убьют их всех, если президент будет бороться за власть.

Он не дал мне и двух минут на сборы. Я должен был отправиться в город Хост, но мне сказали, что он, как и Джелалабад, пал. Я не знал, куда меня везут. Только когда мы взлетели, я осознал, что мы покидаем Афганистан, — отметил политик.

Говоря о причинах госпереворота, Гани признал, что допустил ряд ошибок, включая излишнюю веру в международное сообщество, и конкретно в США. Он считает, что всё началось в 2018 году, когда экс-президент США Дональд Трамп достиг соглашения с талибами по поводу вывода американских войск из Афганистана и обмена пленными.

Вместо заключения мира мы получили всеобщую эвакуацию. Исходы переговоров уничтожили нас, — считает Гани.

Далее ситуация усугубилась, когда действующий президент Джо Байден поставил дедлайн вывода войск на 11 сентября и талибы начали брать город за городом.

Сегодня же Гани берёт на себя ответственность за случившееся, подчёркивая, что доверие зарубежным партнёрам сыграло с ним злую шутку, а на него самого свалили всю вину.

Работа всей моей жизни была разрушена. Мои ценности втоптали в грязь, а меня самого сделали козлом отпущения, — подчеркнул экс-глава республики.

Гани также опроверг утверждения о том, что он сбежал из страны в машине, набитой государственными деньгами, общая сумма которых могла достигать $169 млн.

Хочу категорически заявить: я не взял ни копейки бюджетных денег. Мой образ жизни всем хорошо известен. Что бы я с этими деньгами делал? — задался вопросом Гани.

Ранее сообщалось, что Гани готовил свой побег из Афганистана за месяц до падения столицы, в то время как тренировочные мероприятия по вывозу крупной суммы денег проводились за неделю до побега.