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Экс-посол КНДР в России Ким Хён Чжун (2014–2019) выбран зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК). Кроме него аналогичные должности теперь занимают Ли Иль Хван, Ли Бён Чхоль и Ким Док Хун.

Бывший представитель Пхеньяна в Москве также назначен кандидатом в члены политбюро и возглавил один из отделов ЦК ТПК. Однако направление его работы не раскрывается, сообщает газета «Нодон синмун». Пленум политического движения прошёл с 28 по 31 декабря 2019 года.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер. Точных сроков руководитель не назвал, указав только, что это произойдёт в недалёком будущем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон готов ответить на «плохое поведение» Северной Кореи, если на то будет необходимость. Глава Пентагона отметил, что у Штатов достаточно сил для такого ответа, но американские власти рассчитывают и на поддержку союзников в регионе. В частности, Южной Кореи, с которой Вашингтон тесно сотрудничает.