Большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, в Китае протекает в лёгкой форме.
Как
К 31 января количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 9692 человека. 1982 случая были выявлены только за последние сутки. Как сообщал NEWS.ru, к настоящему моменту скончались более 200 человек. Большинство заболевших регистрируются в провинции Хубэй и в её административном центре - городе Ухань.
Правительство России провело совещание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом после решения Всемирной ситуации здравоохранения признать вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен