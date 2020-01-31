Фото: Ren Chao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, в Китае протекает в лёгкой форме. 

Как передаёт ТАСС со ссылкой на данные от Государственной комиссии здравоохранения КНР, лишь около 15% всех случаев болезни протекают в тяжёлой форме. 

К 31 января количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 9692 человека. 1982 случая были выявлены только за последние сутки. Как сообщал NEWS.ru, к настоящему моменту скончались более 200 человек. Большинство заболевших регистрируются в провинции Хубэй и в её административном центре - городе Ухань. 

Правительство России провело совещание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом после решения Всемирной ситуации здравоохранения признать вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией. 

 

 

 

 

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