https://static.news.ru/photo/9d91b5cc-4423-11ea-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Chao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, в Китае протекает в лёгкой форме.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на данные от Государственной комиссии здравоохранения КНР, лишь около 15% всех случаев болезни протекают в тяжёлой форме.

К 31 января количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 9692 человека. 1982 случая были выявлены только за последние сутки. Как сообщал NEWS.ru, к настоящему моменту скончались более 200 человек. Большинство заболевших регистрируются в провинции Хубэй и в её административном центре - городе Ухань.

Правительство России провело совещание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом после решения Всемирной ситуации здравоохранения признать вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией.