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Число людей заразившихся коронавирусом в Китае достигло 13522 человека. Жертвами нового типа вируса 2019-nCoV стали 414 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Число людей заразившихся коронавирусом в Китае достигло 13522 человека. Жертвами нового типа вируса 2019-nCoV стали 414 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй....