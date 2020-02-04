Жертвами коронавируса в Китае стали 425 человек. Число заразившихся 2019-nCoV 20,4 тысяч человек. Об этом
Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник достигло в Китае 20,4 тыс. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов возросло до 425, — приводит данные ведомства агентство.
Отмечается, что у ещё 23,2 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство России ограничило въезд граждан других государств с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через госграницы РФ, чтобы предупредить проникновение коронавируса в страну.
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