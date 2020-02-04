Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Жертвами коронавируса в Китае стали 425 человек. Число заразившихся 2019-nCoV 20,4 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов страны.

Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник достигло в Китае 20,4 тыс. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов возросло до 425, — приводит данные ведомства агентство.

Отмечается, что у ещё 23,2 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство России ограничило въезд граждан других государств с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через госграницы РФ, чтобы предупредить проникновение коронавируса в страну.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях