https://static.news.ru/photo/847bb120-5592-11ea-84d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег в порту Иокогамы после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

23 пассажира покинули судно, не пройдя необходимой проверки на наличие вируса. Среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии, — цитирует ТАСС министра.

Он сообщил, что с ними уже связались и пригласили пройти проверку. Японские власти признали свою ошибку и пообещали, что такое больше не повторится.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тыс. человек из 50 стран.

Как писал NEWS.ru, около 100 человек, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess и тесно контактировавших с заражёнными коронавирусом пассажирами, сошли с его борта в порту Иокогамы 22 февраля. В порт за ними прибыл автобус с водителем в защитном костюме. Всех пассажиров отправляют на 14-дневный карантин в окрестностях Токио. На борту круизного лайнера японцев уже не осталось, там только иностранцы, ожидающие прибытия чартерных рейсов из своих стран для транспортировки на родину. После того как лайнер покинут последние пассажиры, двухнедельный карантин начнётся для тысячи членов экипажа. Многие эксперты в распространении коронавируса на Diamond Princess винят именно сотрудников, готовивших и разносивших по каютам еду и напитки.