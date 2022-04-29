Bloomberg: Мьянма обсуждает с Россией поставки топлива в республику Bloomberg: Мьянма приступила к переговорам с Россией по импорту топлива в республику

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Власти Мьянмы приступили к переговорам с Россией по импорту в республику российского топлива, пишет агентство Bloomberg. Таким образом они пытаются решить проблему, связанную с отключением электричества. Миллионы людей в Мьянме ограничены четырёхчасовым периодом пользования электричеством в день.

По словам представителя Государственного административного совета Мьянмы Зо Мин Туна, республика остановила работу ряда электростанций из-за скачка цен на сжиженный природный газ. Его стоимость в последнее время достигла рекордной для страны отметки.

Кроме того, была нарушена работа линий электропередач из-за действий вооружённых антиправительственных группировок.

Чтобы убедиться, что мы можем импортировать достаточное количество топлива по разумной цене, мы ведём переговоры с Россией и некоторыми другими странами <...> Мы надеемся, что с июня мы увидим ощутимые улучшения в решении проблемы отключения электроэнергии и сможем решить эту проблему во втором полугодии, — заявил Тун.

В конце февраля 2022 года Зо Мин Тун поддержал действия России во время спецоперации на Украине. По его словам, позиция РФ — это пример поддержания мира на Земле для всех стран. Он также отметил, что Москва должна защищать свои национальные интересы и единство.