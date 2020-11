«Без комментариев»: король Таиланда дал первое интервью за 40 лет

В последний раз с представителями прессы беседовал покойный отец нынешнего монарха — король Пхумипхон Адулъядет (Рама IX). Его царствование длилось 70 лет, он скончался в 2016 году. Задолго до этого, ещё в 1979 году, он в сопровождении представителей королевской семьи в течение двух часов беседовал с прессой о коммунистических партизанах, которых, по его словам, он любит так же сильно, как и других своих подданных. То интервью было названо «Душа одной нации».

Общение со СМИ действующего монарха сложно назвать полноценным интервью. Рама Х дал краткий ответ на вопрос корреспондента британского телеканала ITN Джонатана Миллера о протестах в Таиланде — участники акций требуют реформ монархии. Правитель сначала высказался кратко: «У меня нет комментариев». Затем он трижды повторил по-английски: «Мы любим их всех одинаково».

Журналист уточнил у короля, возможен ли компромисс с участниками протестов.