«Без комментариев»: король Таиланда дал первое интервью за 40 лет

https://static.news.ru/photo/b36ea9fa-1cda-11eb-861e-fa163e074e61_660.jpg Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон Фото: Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) впервые за более чем 40 лет дал интервью СМИ.

В последний раз с представителями прессы беседовал покойный отец нынешнего монарха — король Пхумипхон Адулъядет (Рама IX). Его царствование длилось 70 лет, он скончался в 2016 году. Задолго до этого, ещё в 1979 году, он в сопровождении представителей королевской семьи в течение двух часов беседовал с прессой о коммунистических партизанах, которых, по его словам, он любит так же сильно, как и других своих подданных. То интервью было названо «Душа одной нации».

Общение со СМИ действующего монарха сложно назвать полноценным интервью. Рама Х дал краткий ответ на вопрос корреспондента британского телеканала ITN Джонатана Миллера о протестах в Таиланде — участники акций требуют реформ монархии. Правитель сначала высказался кратко: «У меня нет комментариев». Затем он трижды повторил по-английски: «Мы любим их всех одинаково».

Журналист уточнил у короля, возможен ли компромисс с участниками протестов.

Таиланд — это страна компромиссов, — резюмировал Маха Ватчиралонгкон.

As thousands of protesters in Thailand demand reform to the monarchy, the King has told Channel 4 News/CNN in an exclusive interview that "we love them all the same" and Thailand is "the land of compromise" - suggesting there may be a way out of the months long political standoff pic.twitter.com/GJoizuYZfz — Channel 4 News (@Channel4News) November 1, 2020

На этом общение короля с представителями СМИ закончилось. Однако через несколько минут к прессе подошла его младшая дочь принцесса Сириваннавари. Она, впрочем, также была весьма лаконична.

Мы любим народ Таиланда, несмотря ни на что. Это мирная страна, я люблю её. Я действительно счастлива, ведь это — настоящая любовь. Вы сами это видите. Верно? — последнюю фразу принцесса бросила уже на ходу, возвращаясь к отцу.

Король с семьёй вышел к публике, чтобы участвовать в традиционной церемонии «переодевания» главной статуи Будды в Таиланде к грядущей зиме. По правилам, изваяние в Храме Изумрудного Будды трижды в год «переодевает» лично король. Правителя и его свиту приветствовала толпа монархистов, после церемонии Маха Ватчиралонгкон около получаса общался с подданными.

Увидеть короля собралось множество лояльных ему граждан. Однако далеко не все жители Таиланда с одобрением относятся к деятельности Рамы Х. В стране с конца 2019 года проходят протесты, начатые студенческими и молодёжными организациями на улицах Бангкока. Они требуют конституционных изменений — в частности, они возражают против участия военных во властных структурах, а также требуют отмены закона об оскорблении величия и отмены ряда указов.

Сам Маха Ватчиралонгкон внёс одно изменение в законодательство страны, которое, впрочем, также не прибавило ему поклонников. Поправка разрешает королю править из-за пределов страны. Благодаря этому монарх во время пандемии коронавируса уехал на самоизоляцию в Германию, где его, по данным СМИ, сопровождала многочисленная свита и 20 девушек.

Как писал NEWS.ru, Таиланд принимает свои меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, в стране решили усилить контроль на сухопутных и морских границах с Малайзией и Мьянмой. Это сделано, чтобы предотвратить пересечение границы потенциальными носителями COVID-19.