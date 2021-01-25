Береговой охране Китая разрешат стрелять по иностранным кораблям

https://static.news.ru/photo/0cdf8102-5ef4-11eb-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Mali/Xinhua/Global Look Press

Морская полиция КНР (береговая охрана) с 1 февраля 2021 года получит полномочия открывать огонь по зарубежным кораблям в случае возникновения угрозы для суверенитета Китая.

Разрешение на стрельбу вводится положением Закона о морской полиции, принятого в КНР, передаёт ТАСС. Береговая охрана получит право применять оружие в случаях, когда иностранные суда подозреваются в перевозке вооружений, боеприпасов, материалов, представляющих государственную тайну, наркотических средств и отказываются допускать на борт китайских официальных лиц.

Также применение оружия допускается, если иностранный корабль ведёт противозаконную хозяйственную деятельность в китайских территориальных водах. Бортовое вооружение морского базирования разрешат применять для предотвращения «насильственных инцидентов» и в случаях атак на корабли и воздушные транспортные средства правоохранительных органов. Закон позволяет береговой охране стрелять без предупреждения, однако силовики обязаны минимизировать ущерб и избегать человеческих жертв.

Как сообщал NEWS.ru, полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Сянсуй заявил, что у КНР теперь есть все возможности для полноценного ответного ядерного удара по США. По его словам, Пекин потратил последние 20 лет на наращивание ядерных сил, включая строительство более 5 тыс. км подземных туннелей для скрытой транспортировки зарядов.