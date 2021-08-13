Гани ведёт переговоры с США и талибами за управление Афганистаном

Президент Афганистана Ашраф Гани ведёт переговоры с боевиками запрещенной в Российской Федерации террористической группировки "Талибан" и представителями США о передаче власти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как столпившиеся в городе люди с нетерпением ждут известий от политиков об окончательном утверждении новых порядков в стране. По данным СМИ, Ашраф Гани должен был сложить свои полномочия и передать власть временному правительству в течении «ближайших часов», однако переговоры между властями Афганистана, талибами и США всё ещё продолжаются. Глава Афганистана пообещал подать в отставку при условии, что будет известен его преемник, также он настоял на заключении соглашения о мире и на проведении честных выборов в Афганистане.

Ранее сообщалось о намерении талибов взять Кабул мирным путём: без штурма и убийств. Радикалы даже позволили чиновникам и представителям власти задержаться в стране, пообещав безопасность как мирным гражданам, так и представителям других стран в Кабуле.