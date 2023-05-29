Аналитик рассказал, как повлияет на Россию замедление китайской экономики Аналитик Ванин: возможное снижение темпов роста экономики КНР вряд ли повлияет на Россию

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Возможное снижение темпов роста экономики Китая вряд ли отразится на состоянии торговли с Россией, считает аналитик фондового рынка Андрей Ванин. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что Китай продолжает наращивать объемы закупок российской нефти, растет и общий товарооборот.

Издание напоминает, что по итогам первого квартала 2023 года рост экономики КНР составил 4,5% в годовом выражении. Однако, как считает эксперт, всплеск потребления, разогнавший экономику до этого показателя, может оказаться временным явлением, за которым последует снижение темпов. Косвенно об этом свидетельствует замедление роста индекса потребительских цен в апреле с 0,7 до 0,1% в годовом исчислении, а также снижение на 3,6% индекса цен производителей, отражающего динамику оптовых цен, причем эта тенденция продолжается уже семь месяцев подряд. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе опустился до 49,5.

Однако, по мнению аналитика, эти факторы вряд ли отразятся на России. За три месяца с начала года РФ увеличила поставки нефти в КНР на 32,7%, до 25,2 млн тонн, СПГ — на 67,7%, до 1,62 млн тонн. Общий объем товарооборота за январь-апрель вырос на 41,3%, до $73,15 млрд, при этом поставки из Китая в Россию увеличились на 67,2% составив $33,68 млрд, а из России в Китай — на 25%, до $39,46 млрд.

Ранее сообщалось, что после атаки США на российский алюминий его главным покупателем в мире стал Китай.