https://static.news.ru/photo/4731129a-472a-11ea-94e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Fashion Freak Show

Легендарный и один из самых эпатажных кутюрье в истории мировой моды Жан-Поль Готье прибудет в российскую столицу с новым сценическим проектом, который торжественно представит 6 февраля во Дворце Молодёжи. Об этом сообщается в пресс-релизе развлекательного комплекса.

В Fashion Freak Show задействованы более 200 костюмов. Часть из них была создана специально для гастролей, а остальные — лучшее от Готье за разные годы. Специально для показа в России модельер также привёз несколько моделей из нашумевшей коллекции 1986 года под названием «Русский конструктивизм». Как признаётся Готье, она стала для него одной из самых любимых.

Был 1986 год, мы изучали книги о конструктивистах. До этого я только несколько плакатов видел, но мне так понравилась цветовая гамма, что я сказал — вот оно! Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле. И вот я подумал — почему бы в мой показ шоу в России эти модели не добавить, — рассказал Готье.

Fashion Freak Show в целом представляет собой цитату сразу из многих модных дефиле. Его мировая премьера состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре «Фоли-Бержер». Оно стало событием не только для мира моды, но и для театра. Режиссёром проекта стал Тони Маршалл. Хореографию взял на себя Марион Мотин, который работает с Мадонной. Композитор и музыкальный продюсер - Нил Роджерс, многократный лауреат премии Грэмми. Сам Готье взял на себя обязанности сценариста, режиссёра, художника и дизайнера.

17 января Готье официально заявил о своём уходе из высокой моды. Как писал NEWS.ru, 22 января состоялся его последний показ, который прошёл в Париже, что несомненно подогревает интерес к его фрик-проекту.