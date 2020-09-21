«Я, Энди Уорхол»: монтаж выставки иконы поп-арта в Новой Третьяковке

В московском «Манеже» проходит международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest 2020. На нём представлены более 400 работ художников из 22 стран, включая Россию, Украину, США, Великобританию и другие.

В этом году тема фестиваля называется «Преодолевая расстояния». Посетители увидят работы в различных жанрах, стилях и техниках — от гиперреализма до fashion-иллюстрации. Российские эксперты в области искусства прочитают 50 лекций...