В Италии нашли украденную в Париже работу Бэнкси

https://static.news.ru/photo/e915b722-ab30-11ea-bf7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfonso Di Vincenzo / Ipa/Global Look Press

В Италии карабинеры обнаружили работу британского анонимного художника Бэнкси, которую похитили 1 сентября 2019 года в Париже. Во французской столице она висела на запасном выходе концертного зала «Батаклан».

Прокуратура столицы региона Абруццо, города Аквилы, позже планирует рассказать подробности поисковой операции, сообщает «Би-би-си». Картина была найдена в загородном доме.

Нахождение стало возможным после расследования, проведённого районным прокурором в сотрудничестве с полицией и судебной системой Франции, — заявил прокурор Аквилы Микеле Ренцо.

Изображение было создано в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года и изображает силуэт скорбящей девушки. Отмечается, что рисунок остался неповреждённым. Согласно воссозданной картине произошедшего, неизвестные вырезали фрагмент двери «Батаклана» при помощи болгарок, после чего скрылись на грузовике.

Ранее подозреваемый в похищении произведения анонимного художника заявил, что кражу ему заказал сам Бэнкси, захотевший его «вернуть», писал NEWS.ru.