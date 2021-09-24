Сумасшедшая жена и алкоголизм: как жил и умер автор «Великого Гэтсби»

24 сентября исполнилось бы 125 лет американскому писателю из числа авторов «потерянного поколения» Фрэнсису Скотту Фицджеральду. Его имя в основном связывают с «эпохой джаза», «Великим Гэтсби» и Эрнестом Хемингуэем. Однако мало кто знает, чем Фицджеральд заплатил за славу, богатство и жизнь из «американской мечты». Сумасшедшая жена, голоса в голове и алкоголизм... NEWS.ru вспоминает историю писателя.

Как Фицджеральд проснулся знаменитым

Фицджеральд прославился буквально сразу после первого же опубликованного произведения и зарекомендовал себя как исключительный талант. Его романы «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» до сих пор считаются классикой мировой литературы. Однако судьба распорядилась по-своему, и счастливая сказка Фицджеральда, на которого внезапно обрушились деньги и слава, вскоре закончилась, оставив в жизни писателя лишь пристрастие к джину и постоянные отказы издательств.

Его собственная жизнь была похожа на сюжет книги. Отец — неудачливый предприниматель, а мать — наследница состоятельного человека, заработавшего деньги на торговле бакалейными товарами. Скотт никогда ни в чём не нуждался и получил престижное образование, хотя не был первым учеником в классе. Отказавшись от учёбы в Принстонском университете, Фицджеральд отправился в армию, однако точно знал, что в будущем его ждёт писательская карьера.

Во время службы в армии он познакомился с 17-летней блондинкой Зельдой Сейр, которой суждено было сойти с ума в браке с Фицджеральдом.

Зельда Фицджеральд francis.scott.fitzgerald/vk.com

Я был от неё в восторге и сразу пошёл в атаку. Она была самой прекрасной девушкой, которую я видел в своей жизни. Я сразу же понял, что она просто должна стать моей, — вспоминал писатель.

Он влюбился в неё с первого взгляда и любил до конца своей короткой, но яркой жизни. Однако препятствием для брака с Зельдой стали её отец и финансовые трудности. Материальные проблемы Скотт решил не сразу. Сначала получал лишь отказы от издательств, которые называли его произведения неудачными, пока известный редактор Марк Перкинс не посодействовал, и роман «По эту сторону рая» увидел свет. Это было настоящее событие в мире американской литературы — имя Фицджеральда узнали все, критики и публика оказались в восторге от неизвестного писателя. На него обрушился оглушительный успех.

Заработав деньги, Скотт уже спустя месяц женился на любимой Зельде и переехал с ней в один из самых дорогих отелей Нью-Йорка. Впоследствии они так и проживут большую часть жизни, мотаясь по отелям.

Хемингуэй назвал жену Фицджеральда его главной вредной привычкой

Френсис и Зельда жили легкомысленно и весело, ни в чём себе не отказывая. Весь Нью-Йорк был в курсе их личной жизни, а сами они то и дело устраивали эпатажные представления на публике: приходили голыми в театр, начинали гавкать на светских вечеринках, катались по Манхэттену на крыше такси и купались в фонтане.

Фицджеральд поддерживал любые безумные идеи своей супруги, однако часто задумывался, существуют ли они с Зельдой в реальности или являются персонажами его очередного произведения. Его друг Хемингуэй не раз называл Зельду — наравне с алкоголем — главными вредными привычками Скотта. Именно жена и выпивка, считал Хемингуэй, мешают Фицджеральду развиваться как писателю.

Зельда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, всё вставало на свои места. Скотт твёрдо решал не ходить на ночные попойки, а ежедневно заниматься гимнастикой и регулярно работать. Он начинал работать и едва втягивался, как Зельда принималась жаловаться, что ей скучно, и тащила его на очередную пьянку. Они ссорились, потом мирились, и он ходил со мной в дальние прогулки, чтобы оправиться от алкогольного отравления, и принимал твёрдое решение начать работать. И работа у него шла. А потом всё повторялось снова, — писал позже Хемингуэй.

Кадр из фильма «Великий Гэтсби» 1974 Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Необходимость содержать жену требовала от писателя творческих компромиссов с издателями. И тем не менее Фицджеральду удалось создать своё главное творение, ставшее символом «эпохи джаза» — «Великий Гэтсби». А после него появилась и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Однако семейное счастье Скотта начало меркнуть.

Безумная жена и попытка самоубийства

Зельда, известная своим игривым нравом, никогда не запрещала себе флиртовать с другими мужчинами. Она делала это, будучи даже помолвленной со Скоттом. Однажды, когда её отверг один из ухажёров, женщина попыталась покончить с собой, но Фицджеральд успел спасти будущую жену.

Спустя годы публичных выходок и пьянства поползли слухи, что Зельда Фицджеральд начала сходить с ума. Однажды, сидя в парижском ресторане, супруги заметили за соседним столиком великую танцовщицу Айседору Дункан. Писатель спросил разрешения супруги подойти к Дункан и выразить ей своё восхищение. Зельда одобрила намерение мужа, однако стоило ему отойти, как она снова предприняла попытку самоубийства.

Зельду стали преследовать голоса в голове, а сама она бредила мыслями о заговоре против неё. Фицджеральду пришлось потратить немало средств на лечение супруги. Сам он в эти периоды жил в домах рядом с лечебницами, где пребывала Зельда. Считается, что причиной её безумия стал алкоголь, которого было так много в жизни Фицджеральдов. Сам писатель однажды тоже проходил лечение в психиатрической клинике, где даже пытался покончить с собой.

На фоне обострения болезни жены писатель стал пить ещё больше, его карьера пошатнулась. Произведения, выходившие из-под пера Фицджеральда, не пользовались спросом. Он пробовал себя в сценарном деле, однако его работы браковались киностудиями одна за другой.

«Умирать совсем не страшно»

Падение Фицджеральда с Олимпа было почти столь же стремительным, как и восхождение. Любовь к джину лишила его жену рассудка, а его самого — таланта. Фицджеральд обладал уникальным литературным даром и осознавал это. Однако уже к 30 годам его талант был убит спиртным — и это он тоже осознавал. Не умея делать ничего другого, кроме написания книг, автор остался фактически без работы.

Фицджеральд умер в 1940 году от инфаркта, ему было 44 года. После его смерти Зельда прожила ещё восемь лет, большую часть которых провела в психлечебнице. За несколько дней до своей гибели в клинике Зельда сказала матери: «Мама, не волнуйся! Скотт говорит, что умирать совсем не страшно».