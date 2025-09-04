Последний из детей великого американского писателя умер в США The New York Times: сын Эрнеста Хемингуэя Патрик умер на 98-м году жизни

В Соединенных Штатах на 98-м году жизни скончался Патрик Хемингуэй, сообщает The New York Times со ссылкой на близких покойного. Младший сын знаменитого литератора Эрнеста Хемингуэя умер в собственном доме, расположенном в штате Монтана.

Патрик оставался последним из ныне живущих детей лауреата Нобелевской премии по литературе. Именно он завершил незаконченную книгу отца «Проблеск истины», которую тот не успел дописать при жизни.

Хемингуэй-младший также создал предисловия к другим произведениям родителя: «Зеленые холмы Африки» 2016 года, мемуары «Праздник, который всегда с тобой» 2009 года и издание «Прощай, оружие!» 2006 года. В 2022 году Патрик опубликовал сборник из 120 писем под названием «Дорогой папа».

Он стал единственным из всех детей Эрнеста, кто избрал профессиональный путь отца. Старший сын Хемингуэя Джек посвятил жизнь рыболовству, а дочь Глория получила медицинское образование и работала врачом.

