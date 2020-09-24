Открытие выставки «Я, Энди Уорхол»

В Москве в здании Новой Третьяковки открылась выставка работ легендарного художника в стиле поп-арт Энди Уорхола. Среди выставленных работ — известные практически каждому «Мэрилин», «Банки с супом Кэмпбелл» и «Мао». Всего на выставке представлено порядка двух сотен картин художника.
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Банки с супом Кэмпбелл»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Журнал Harper's Bazaar
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Ковбои и индейцы»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обои с коровой
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Ленин»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Журнал Harper's Bazaar
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Серебряная бутылка колы»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Лайза Минелли»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Банки с супом Кэмпбелл»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Журнал VOGUE
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Гамбургер»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Свиблова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Начкебия, организатор
Сергей Булкин/NEWS.ru
Валентин Юдашкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Мединский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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