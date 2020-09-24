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Открытие выставки «Я, Энди Уорхол»

19:33, 24 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в здании Новой Третьяковки открылась выставка работ легендарного художника в стиле поп-арт Энди Уорхола. Среди выставленных работ — известные практически каждому «Мэрилин», «Банки с супом Кэмпбелл» и «Мао». Всего на выставке представлено порядка двух сотен картин художника.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Банки с супом Кэмпбелл»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журнал Harper's Bazaar

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ковбои и индейцы»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обои с коровой

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ленин»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журнал Harper's Bazaar

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Серебряная бутылка колы»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Лайза Минелли»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Банки с супом Кэмпбелл»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журнал VOGUE

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Гамбургер»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Свиблова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Начкебия, организатор

Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентин Юдашкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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