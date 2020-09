Открытие выставки «Я, Энди Уорхол»

Выставка «Я, Энди Уорхол», посвящённая творчеству легендарного американского художника, откроется 25 сентября в зале Союза художников России здания Новой Третьяковки на Крымском Валу. В состав экспозиции войдут около 200 работ короля поп-арта, включая такие известные работы, как «Мэрилин» (Marilyn), «Банки с супом Кэмпбелл» (Campbell's Soup Cans), «Мао» (Mao), «Цветы» (Flowers), «Камуфляж» (Camouflage), «Дамы и господа» (Ladies and Gentlemen), «Ковбои и индейцы» (Cowboys and Indians), «Вымирающие виды» (Endangered Species), «Десять портретов евреев ХХ века» (Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century) и другие. На выставке будут и другие произведения. Кроме полотен самого Уорхола можно увидеть работы художников из его ближайшего окружения: Фреда В. Макдарра, Джерарда Маланги и Кристофера Макоса. Жемчужина экспозиции — воссозданная «Серебряная Фабрика» (The Factory) — нью-йоркская арт-студия Уорхола, активно действовавшая с 1962 года и ставшая центром притяжения мировой богемы.