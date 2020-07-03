Найдена пропавшая более 50 лет назад картина Фриды Кало

Историк искусства Хельга Пригнитц-Пода утверждает, что в Лондоне хранится всего лишь копия произведения. По её словам, работа выполнена на холсте, тогда как известно, что оригинальный «Раненый стол» был написан на большой деревянной доске.
Фрида Кало написала «Раненый стол» в 1940 году после развода с Диего Риверой, с которым у художницы были травмирующие отношения. Испанский арт-дилер настаивает на подлинности картины и на том, что это подтвердили специалисты, имен которых он не озвучивает.
Как писал NEWS.ru, работница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук американского штата Северная Каролина по имени Венди Хокинс обнаружила картину испанского художника Сальвадора Дали. Позже ей удалось подтвердить подлинность работы.