Найдена пропавшая более 50 лет назад картина Фриды Кало

https://static.news.ru/photo/f83e76f8-bd37-11ea-b7e8-fa163e074e61_660.jpg Фрида Кало Фото: Гильермо Кало/Общественное достояние/wikimedia.org

Испанский арт-дилер Кристиан Лопес заявил, что обнаружил картину Фриды Кало «Раненый стол», которая сейчас находится в хранилище в Лондоне. Полотно считается пропавшим с 1955 года.

Последний раз работу видели в Варшаве, сообщает The Associated Press. Картину отправили в Польшу, чтобы выставить в музее современного искусства «Захента», и оттуда картина уже не вернулась.

They didnât have a ton of her paintings, but it was a good exhibit. They had a picture of her painting this one âThe Wounded Tableâ and daaaaaaammmmmn pic.twitter.com/z73AogUZqR — Travis Fain (@TravisFain) January 12, 2020

Историк искусства Хельга Пригнитц-Пода утверждает, что в Лондоне хранится всего лишь копия произведения. По её словам, работа выполнена на холсте, тогда как известно, что оригинальный «Раненый стол» был написан на большой деревянной доске.

Фрида Кало написала «Раненый стол» в 1940 году после развода с Диего Риверой, с которым у художницы были травмирующие отношения. Испанский арт-дилер настаивает на подлинности картины и на том, что это подтвердили специалисты, имен которых он не озвучивает.

Как писал NEWS.ru, работница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук американского штата Северная Каролина по имени Венди Хокинс обнаружила картину испанского художника Сальвадора Дали. Позже ей удалось подтвердить подлинность работы.