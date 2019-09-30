https://static.news.ru/photo/ab6a1af0-e39c-11e9-b3d5-fa163e074e61_660.jpg Марк Варшавер Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман заявил, что новым художественным руководителем театра «Ленком» может стать директор театра Марк Варшавер. По его словам, это возможно в случае, если сам театр будет «директорским».

Коллектив театра и столичный цех деятелей культуры провели консультации и просили департамент культуры и правительство Москвы рекомендовать сделать «директорский» театр во главе с Марком Варшавером, — сообщил «Интерфаксу» Ланцман.

Он выразил надежду, что правительство в скором времени решит этот вопрос и учтёт мнение коллектива театра.

Как писал News.ru, художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров умер в Москве 28 сентября на 86-м году жизни. Церемония прощания с ним пройдёт 1 октября. Похоронят драматурга на Новодевичьем кладбище.

Спектакль «Капкан», завершить работу над которым не успел Марк Захаров, обязательно будет представлен зрителям. Информацию об этом озвучил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.