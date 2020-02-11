Произведение британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» продано на торгах за £24,1 млн. Картина была написана в 1966 году.
Работа продана в Лондоне 11 февраля. Прогнозируемая стоимость лота составляла £20—30 млн,
David Hockneyâs landmark pool painting, The Splashâ, is set to make waves in London next month when it is offered in our Contemporary Art Evening Auction with an estimate of 20-30 million. Read more in tomorrow's— Sotheby's (@Sothebys)
@FT: https://t.co/j7wA7hsjYq #SothebysContemporary pic.twitter.com/gQwQHpZlHS January 10, 2020
Последний раз на торги картину выставляли в 2006 году. Как
«Всплеск» входит в серию из трёх картин, написанных художником в конце 1960-х годов. К серии также относятся «Маленький всплеск» и «Большой всплеск», принадлежащие лондонскому музею Tate Modern.
Как писал NEWS.ru, картину русского портретиста Алексея Харламова продали в Москве за 28 млн рублей. С молотка ушла работа «Девушка с веером», ставшая топ-лотом на торгах.
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