https://static.news.ru/photo/baf37e60-4d70-11ea-99f8-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Хокни «Всплеск» Фото: Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Произведение британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» продано на торгах за £24,1 млн. Картина была написана в 1966 году.

Работа продана в Лондоне 11 февраля. Прогнозируемая стоимость лота составляла £20—30 млн, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

David Hockneyâs landmark pool painting, The Splashâ, is set to make waves in London next month when it is offered in our Contemporary Art Evening Auction with an estimate of 20-30 million. Read more in tomorrow's @FT : https://t.co/j7wA7hsjYq #SothebysContemporary pic.twitter.com/gQwQHpZlHS — Sotheby's (@Sothebys) January 10, 2020

Последний раз на торги картину выставляли в 2006 году. Как отмечает «Би-би-си», тогда произведение ушло за £2.9 млн, что было первым рекордом стоимости для произведений Хокни.

«Всплеск» входит в серию из трёх картин, написанных художником в конце 1960-х годов. К серии также относятся «Маленький всплеск» и «Большой всплеск», принадлежащие лондонскому музею Tate Modern.

Как писал NEWS.ru, картину русского портретиста Алексея Харламова продали в Москве за 28 млн рублей. С молотка ушла работа «Девушка с веером», ставшая топ-лотом на торгах.