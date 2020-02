Работа продана в Лондоне 11 февраля. Прогнозируемая стоимость лота составляла £20—30 млн, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

David Hockney’s landmark pool painting, The Splash’, is set to make waves in London next month when it is offered in our Contemporary Art Evening Auction with an estimate of 20-30 million. Read more in tomorrow's @FT : https://t.co/j7wA7hsjYq #SothebysContemporary pic.twitter.com/gQwQHpZlHS