Дэвид Хокни «Всплеск» Дэвид Хокни «Всплеск» Фото: Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Произведение британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» продано на торгах за £24,1 млн. Картина была написана в 1966 году.

Работа продана в Лондоне 11 февраля. Прогнозируемая стоимость лота составляла £20—30 млн, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Последний раз на торги картину выставляли в 2006 году. Как отмечает «Би-би-си», тогда произведение ушло за £2.9 млн, что было первым рекордом стоимости для произведений Хокни.

«Всплеск» входит в серию из трёх картин, написанных художником в конце 1960-х годов. К серии также относятся «Маленький всплеск» и «Большой всплеск», принадлежащие лондонскому музею Tate Modern.

Как писал NEWS.ru, картину русского портретиста Алексея Харламова продали в Москве за 28 млн рублей. С молотка ушла работа «Девушка с веером», ставшая топ-лотом на торгах.

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