В Москве открылась первая ярмарка современного искусства Art Russia. Там можно познакомиться с работами как уже известных художников, так и молодых перспективных авторов из разных стран. Площадку посетят правнук одного из основателей школы импрессионистов Камиля Писсарро Иоахим Писсарро и знаменитый ирландский художник Кевин Эбош, который продал фотографию обычного картофеля за 1 миллион евро. Съёмочная группа NEWS.ru побывала на открытии Art Russia и узнала, на что стоит обратить внимание в первую очередь.