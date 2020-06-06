Французский фотограф собрал коллекцию реликвий СССР через карты Google

https://static.news.ru/photo/8a76c8d2-a7ed-11ea-8a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: miss-sphinx.livejournal.com

Оказавшийся в самоизоляции французский фотограф Джейсон Гильбо использовал панорамы сервиса Google Streets View, чтобы собрать коллекцию снимков придорожных монументов времён Советского Союза.

Гильбо, пишет Guardian, преодолел тысячи километров по виртуальным дорогам Украины, России и Киргизии. Фотограф делал скриншоты и удивлялся тяге советских людей превращать в монументы истребители, катера, тракторы, паровозы и другую технику.

Вы целую вечность ждёте своего автобуса и вдруг понимаете, что он застыл на бетонной платформе в Воркуте, — шутит Гильбо.

Kneel before the bus! Soviet roadside wonders in pictures https://t.co/tdv4Vh80gf — The Guardian (@guardian) May 25, 2020

По мнению фотографа, власть использовала такие монументы, а также всевозможные изображения серпа и молота, чтобы сделать пропаганду неотъемлемой частью жизни советского гражданина, но после распада СССР придорожные памятники перестали замечать, оставив ветшать на постаментах.

Как писал NEWS.ru, москвич Андрей Братов в мае победил в конкурсе Пушкинского музея, воссоздав в условиях самоизоляции скульптуру Давида работы Микеланджело, а также отметившись воспроизведением картины Джузеппе Санмартино «Христос под плащаницей».