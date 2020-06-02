Аквариум и трусы: москвич воссоздал шедевры искусства

https://static.news.ru/photo/2d1436f0-a4d9-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Братов Фото: abratov/facebook.com

Москвич Андрей Братов стал победителем конкурса Пушкинского музея и группы «Изоизоляция», участники которого должны были в домашних условиях воссоздать сюжеты известных картин и скульптур с помощью подручных материалов.

Андрей Братов abratov/facebook.com

Победу в конкурсе Братову принесла интерпретация «Давида» Микеланджело. В беседе с «Вечерней Москвой» вольный художник-интерпретатор рассказал о воссоздании и других шедевров мирового искусства. Самой любимой работой Братов назвал свой вариант картины Джузеппе Санмартино «Христос под плащаницей». Мужчина использовал собственную кровать и простыню для создания образа, а родители Братова поливали его водой.

https://vm.ru/culture/804722-trusy-akvarium-i-konservnaya-banka-kak-moskvich-na-izolyacii-vossozdaval-raboty-velikih-hudozhnikov

Москвич заявил, что самый необычный аксессуар, который ему пришлось применять, — это аквариум с ёлочными игрушками внутри для воссоздания одной из картин Репина. Также Братову запомнилась интерпретация картины Отто Дикса об ужасах Первой мировой войны, для которой россиянин сделал противогаз из трусов и консервной банки.

Ряд технических моментов вызвал у Братова особые сложности.

Тебе за 10 секунд нужно успеть поставить телефон, встать в позу и сделать кадр. Ещё очень трудно было, когда фотографировал папу в пяти позах для картины Рембрандта и нужно было всё это грамотно склеить. Я не художник, не профессиональный фотограф и даже не любитель, — рассказал победитель конкурса.

Изображение «Давида» от Братова Пушкинский музей разместил на колоннаде главного здания.

Ранее NEWS.ru писал о скандале, который вызвала интерпретация картины «Раввин в кипе» одной из участниц группы «Изоизоляция».