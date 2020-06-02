Аквариум и трусы: москвич воссоздал шедевры искусства

Москвич Андрей Братов стал победителем конкурса Пушкинского музея и группы «Изоизоляция», участники которого должны были в домашних условиях воссоздать сюжеты известных картин и скульптур с помощью подручных материалов.
Победу в конкурсе Братову принесла интерпретация «Давида» Микеланджело. В беседе с «Вечерней Москвой» вольный художник-интерпретатор
Москвич заявил, что самый необычный аксессуар, который ему пришлось применять, — это аквариум с ёлочными игрушками внутри для воссоздания одной из картин Репина. Также Братову запомнилась интерпретация картины Отто Дикса об ужасах Первой мировой войны, для которой россиянин сделал противогаз из трусов и консервной банки.
Ряд технических моментов вызвал у Братова особые сложности.
Тебе за 10 секунд нужно успеть поставить телефон, встать в позу и сделать кадр. Ещё очень трудно было, когда фотографировал папу в пяти позах для картины Рембрандта и нужно было всё это грамотно склеить. Я не художник, не профессиональный фотограф и даже не любитель, — рассказал победитель конкурса.
Изображение «Давида» от Братова Пушкинский музей разместил на колоннаде главного здания.
Ранее NEWS.ru писал о скандале, который вызвала интерпретация картины «Раввин в кипе» одной из участниц группы «Изоизоляция».
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