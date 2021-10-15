Фестиваль света стартовал в Праге

Собор Святого Вита в Праге превратился в огромный экран в честь фестиваля света. Он посвящён силам природы, сообщает ОТР. По всей столице Чехии расположены световые инсталляции в самых неожиданных местах.

Например, за каким-либо углом на стене может быть изображена проекция Луны, в которой роль её рельефа играет старая штукатурка. Также арт-объекты можно рассмотреть через смартфон с помощью приложения дополненной реальности. Многие экспонаты посвящены климату: тому, как на него влияет человек, из-за чего тают ледники или высвобождаются из вечной мерзлоты древние бактерии.

Ранее учёные из британского Университета Аберистуита и лаборатории реактивного движения NASA в американской Калифорнии предупредили о таянии арктических льдов. Его, как и появление новых бактерий, может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных доходов времён холодной войны.

Главной причиной катастрофических изменений глобального климата считаются объёмы выбросов парниковых газов. Они резко выросли по сравнению с прошлым годом.