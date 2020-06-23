Блогер с помощью нейросети показал Ван Гога в зрелом возрасте

https://static.news.ru/photo/5e26d5a8-b565-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Винсент Ван Гог Фото: Vincent van Gogh/Public Domain/wikimedia.org

Пользователь сайта Reddit показал, как выглядел бы нидерландский художник Винсент Ван Гог, который прожил до 37 лет, в более зрелом возрасте.

Юзер с ником basu68 опубликовал портрет Ван Гога, обработанный с помощью нейросети. При создании изображения были использованы автопортреты мастера, а также его единственная подлинная фотография, сделанная, когда ему было 19 лет.

За основу также был взят рисунок Джона Питера Рассела, который обработала генеративно-состязательная сеть.

В начале года эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника. Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за нехватки информации о том, где и когда она была написана, писал NEWS.ru.