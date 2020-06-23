Искусство

Блогер с помощью нейросети показал Ван Гога в зрелом возрасте

18:13, 23 июня 2020
Винсент Ван Гог Винсент Ван Гог Фото: Vincent van Gogh/Public Domain/wikimedia.org

Пользователь сайта Reddit показал, как выглядел бы нидерландский художник Винсент Ван Гог, который прожил до 37 лет, в более зрелом возрасте.

Юзер с ником basu68 опубликовал портрет Ван Гога, обработанный с помощью нейросети. При создании изображения были использованы автопортреты мастера, а также его единственная подлинная фотография, сделанная, когда ему было 19 лет.

Vincent van Gogh (1853-1890) Generative Adversary Network assisted artistic impression, based on several of his self-portraits including the painting by his friend John Peter Russell and the only authenticated photograph of an 19 year old Vincent. from r/MediaSynthesis

За основу также был взят рисунок Джона Питера Рассела, который обработала генеративно-состязательная сеть.

В начале года эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника. Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за нехватки информации о том, где и когда она была написана, писал NEWS.ru.

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