Житель столицы Нигерии Лагоса забрался на крыло лайнера Boeing 737 авиакомпании Azman Air. Мужчина объяснил, что хотел таким образом добраться в Гану.
Пассажиры увидели нарушителя, который залез на реактивный двигатель, с которого перепрыгнул на крыло и дошёл до иллюминатора, передаёт
Находящиеся в самолёте люди потребовали остановить подготовку к вылету и выпустить их.
Сотрудники местных правоохранительных органов подтвердили информацию об инциденте. Преступник задержан, однако он отказался объяснить, каким образом пробрался на закрытую территорию аэропорта.
Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff.— Breaking Aviation News (@breakingavnews)
https://t.co/LwkjRaFsey pic.twitter.com/xXuLJXlGw8 19 июля 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что нетрезвая женщина напала на пассажиров самолёта, летевшего из Барселоны в Киев. Очевидец заснял произошедшее на видео.