https://static.news.ru/photo/6211577c-aa5a-11e9-9ccd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anna Zvereva/BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Житель столицы Нигерии Лагоса забрался на крыло лайнера Boeing 737 авиакомпании Azman Air. Мужчина объяснил, что хотел таким образом добраться в Гану.

Пассажиры увидели нарушителя, который залез на реактивный двигатель, с которого перепрыгнул на крыло и дошёл до иллюминатора, передаёт Independent . В этот момент борт получал разрешение на взлёт.

Находящиеся в самолёте люди потребовали остановить подготовку к вылету и выпустить их.

Сотрудники местных правоохранительных органов подтвердили информацию об инциденте. Преступник задержан, однако он отказался объяснить, каким образом пробрался на закрытую территорию аэропорта.

Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. https://t.co/LwkjRaFsey pic.twitter.com/xXuLJXlGw8 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 19 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что нетрезвая женщина напала на пассажиров самолёта, летевшего из Барселоны в Киев. Очевидец заснял произошедшее на видео.