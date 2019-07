Пассажиры увидели нарушителя, который залез на реактивный двигатель, с которого перепрыгнул на крыло и дошёл до иллюминатора, передаёт Independent . В этот момент борт получал разрешение на взлёт.

Находящиеся в самолёте люди потребовали остановить подготовку к вылету и выпустить их.

Сотрудники местных правоохранительных органов подтвердили информацию об инциденте. Преступник задержан, однако он отказался объяснить, каким образом пробрался на закрытую территорию аэропорта.