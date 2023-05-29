Жители ЦАР решили стать православными Посол ЦАР рассказал о решении жителей перейти в православие и строительстве нового храма

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза рассказал «Известиям», что жители страны переходят в православие, поскольку эта религия открывает им глаза. Дипломат добавил, что в Банги планируется открытие нового православного храма. По его словам, власти столицы уже выделили место в центре города для этих целей.

Мой внук и мои дети крестились. И я думаю, что в течение месяца другие центральноафриканцы будут креститься. Есть уже православная церковь в Банги. Понимаете, православная религия открывает глаза людям по сравнению с католицизмом, — сказал Додону-Пунагаза.

Глава диппредставительства ЦАР отметил, что в стране преподается русский язык и даже есть ресторан русской кухни.

Ранее глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан заявила, что ООН и Африканский экспортно-импортный банк разрабатывают платформу для облегчения экспорта российского зерна в Африку. По ее словам, российское правительство сотрудничает в этом вопросе с Афрэксимбанком для преодоления задержек в поставках продукции маленьким странам Африки. Она при этом подчеркнула, что в ходе работы учитываются западные санкции.