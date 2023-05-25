В ООН захотели облегчить экспорт российского зерна в Африку

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан заявила Reuters, что ООН и Африканский экспортно-импортный банк разрабатывают платформу для облегчения экспорта российского зерна в Африку. По ее словам, российское правительство сотрудничает в этом вопросе с Афрэксимбанком для преодоления задержек в поставках продукции маленьким странам Африки. Она при этом подчеркнула, что в ходе работы учитываются западные санкции.

Мы работаем и создаем платформу, которая позволит проводить более гибкую комплексную проверку клиентов для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений, — сказала Гринспан.

Агентство уточняет при этом, что США и западные страны неоднократно отвергали обвинения Москвы о том, что условия зерновой сделки, которую на прошлой неделе продлили еще на два месяца, не выполняются.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил о нарушении Россией условий зерновой сделки. Он указал, что Москва отказывается пускать суда в один из трех портов, через которые продовольствие экспортируется из Украины.