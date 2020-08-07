Власти Египта запретили перемещение туристов по стране

https://static.news.ru/photo/0391c75a-d8bb-11ea-bea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Власти Египта сообщили о намерении запретить перемещение иностранных туристов по стране. Соответствующую информацию сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египетская федерация туристических палат разослала предупреждение туристическим компаниям и отелям о запрете экскурсий и других поездок по суше, морю или воздуху за пределы туристических провинций. По данным источников АТОР, ограничения могут быть связаны со вспышкой COVID-19. Вероятно, она произошла в Каире.

Однако эти меры не коснутся иностранных и арабских туристов в городах Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алям и Мерса-Матрух.

1 июля Египет возобновил международное авиасообщение и открыл курортные зоны для иностранных туристов с условием соблюдения ряда санитарных правил.

Как писал NEWS.ru, работа отелей в курортных зонах Египта возобновилась с 15 мая 2020 года. Первое время они функционировали только для внутренних туристов. В начальный период допускалась загрузка отелей на уровне 25%. К июню её разрешили уже на 50%.