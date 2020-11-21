Власти Эфиопии начали окружать столицу Тыграя

https://static.news.ru/photo/ed0a9c80-2cae-11eb-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Global Look Press

Федеральные подразделения Эфиопии начали новую фазу борьбы с отрядами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), задачей которых является захват столицы штата Тыграй — Мэкэле, рассказал 22 ноября официальный представитель Сил национальной обороны африканской страны Деджене Цегайе.

Сейчас части продвигаются по равнине, будут использованы танки и тяжёлая артиллерия <...> Следующие этапы операции являются её решающей частью, когда будет окружена столица Мэкэле, — передаёт агентство Reuters.

В это же время, руководитель НФОТ Дебрецион Геберемайкл рассказал журналистам, что силы Народного фронта удерживают позиции к югу от Мэкэле, а в районе населённого пункта Адди-Грат продолжаются бои. Проверить достоверность данных заявлений не представляется возможным, уточнили в СМИ.

3 ноября 2020 года боевики НФОТ совершили нападение на объекты Северного командования в городе Мэкэле (административный центр Тыграя), убили военных и захватили склады Сил национальной обороны Эфиопии. Эта группировка считается одной из самых мощных в регионе. После этого премьер-министр Эфиопии распорядился отправить в Тыграй военных для ареста руководителей НФОТ и наведения порядка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правозащитники рассказали о гибели множества местных жителей штата Тыграй, где идут боевые действия. Эти данные проверяет эфиопская комиссия по правам человека, сотрудники комиссии направлены к месту событий. Amnesty International заявила 12 ноября о гибели огромного числа, предположительно, сотен гражданских лиц в городе Май-Кадра в ночь на 9 ноября. Подозреваемые в преступлении не указываются.