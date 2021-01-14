Варламов улетел из Южного Судана

https://static.news.ru/photo/685bf8a2-573e-11eb-8345-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов и Пётр Верзилов с гидом Фото: varlamov/instagram.com

Блогер Илья Варламов, которого ранее задержали силовики в Южном Судане, сообщил, что покинул страну.

Он отметил, что всех задержанных вместе с ним россиян также освободили.

Я в самолёте. Все свободны. С радостью покидаю южносуданскую землю, — написал он в Telegram.

Блогер отметил что африканская страна имеет перспективы для развития туризма, но «каждый мелкий царёк» хочет только получить взятку от путешественника. При этом чем больше проблем он создаёт для туриста, тем больше будет полученная сумма.

Каждый такой вот царёк отравляет всё вокруг себя. Они не способны на созидание, они могут только воровать, вымогать взятки и портить воздух вокруг. Паразиты у власти высасывают все соки, превращая любое прекрасное место в современный Южный Судан, — заключил он.

13 января Варламов с супругой, основателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и ещё двумя спутниками были задержаны в аэропорту города Капоэта. Оттуда они намеревались отправиться в столицу Южного Судана Джубу.

Поводом для задержания послужило обнаружение в багаже пульта от дрона, хотя самого летательного аппарата не было — его у россиян конфисковали ранее, в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Через некоторое время россияне были отпущены и стало известно, что местные власти собираются депортировать их на родину.

Как писал NEWS.ru, 14 января силовики повторно задержали жену Варламова, а также главу Европейской гимназии Ивана Богданцева и Вадима Гинзбурга. По словам Верзилова, это произошло уже в Джубе во время экскурсии. Варламов уточнил, что россияне были задержаны на блокпосту по дороге обратно в отель и доставлены на военную базу вместе с представителем Министерства печати, который сопровождал туристов. Их освободили только 15 января.