В Зимбабве запретили критиковать правительство под страхом смерти Президент Зимбабве Мнангагва подписал закон, запрещающий критиковать правительство

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Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва

В преддверии президентских выборов лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал закон, запрещающий гражданам критиковать правительство, сообщает Bloomberg. Закон призван развивать у зимбабвийцев чувство патриотизма, а за «непатриотичное поведение» предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Закон запрещает гражданам Зимбабве проведение митингов как внутри страны, так и за ее пределами с критикой правительства и призывами к его свержению, а также военному вмешательству экономическим санкциям и торговым бойкотам. Подобные деяния будут квалифицироваться как «умышленное нанесение ущерба суверенитету и национальным интересам» страны.

Виновные в указанных преступлениях могут быть лишены гражданства, заключены в тюрьму на срок до 20 лет, а также приговорены к высшей мере наказания, хотя она не применяется в Зимбабве последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий освещение несанкционированных митингов в реальном времени. Мера направлена на то, чтобы предотвратить пропаганду и популяризацию таких акций. Кроме того, журналистам при исполнении своих обязанностей запрещено выступать в качестве организаторов и участников массовых мероприятий.