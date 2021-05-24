Лукашенко запретил журналистам показывать митинги в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/246b3654-bc78-11eb-9c0b-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com / Kirilenko/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о запрете освещения несанкционированных акций в реальном времени. Об этом сообщает Telegram-канал БелТА.

Это означает, что несогласованные митинги нельзя будет показывать в прямом эфире в целях их популяризации или пропаганды. Журналистам при исполнении своих обязанностей нельзя будет выступать как организаторам и участникам массовых мероприятий.

Кроме того, политиком были подписаны изменения в законе о СМИ, которые были ранее приняты парламентом. Они расширяют перечень информации, которая запрещена для распространения в печати или в Интернете. Речь идёт об опросах общественного мнения о текущей политической ситуации, которая была проведена без получения необходимой аккредитации. Кроме того, под запретом размещение гиперссылок на сообщения и материалы, которые содержат запрещённую к распространению информацию.

Ранее в белорусской столице совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Это произошло после сообщений о минировании, которые поступили от белорусской стороны. Воздушную машину сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС страны. После того, как самолёт сел, силовики задержали создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. В Белоруссии его обвиняют в формировании экстремистского сообщества и призывов к массовым беспорядкам.