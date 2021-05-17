Лукашенко разрешил силовикам применять оружие на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/bb88a952-b71b-11eb-b87a-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко расширил полномочия силовиков. Теперь на акциях протеста они могут применять боевую и специальную технику, чтобы разгонять вышедших на улицы людей. Подписанный политиком документ освобождает силовиков от ответственности, если применение силы осуществлялось в соответствии с законом. Информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале республики.

Силовики получили право запрещать гражданам снимать фото и видео на акциях протеста, в том числе снимать милиционеров во время исполнения служебных обязанностей. Также в документе конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан. Теперь после задержания человека могут досмотреть.

Основные положения закона вступят в силу через месяц после его официального опубликования.

Ранее белорусский президент лишил званий более 80 бывших силовиков, которые поддержали протесты. Взыскание было наложено за дискредитирующие поступки во время обострения общественно-политической обстановки в стране. В указе главы государства отмечается, что некоторые военнослужащие и силовики нагнетали в обществе протестные настроения и организовывали несанкционированные мероприятия. Кроме того, они размещали в Сети экстремистские материалы и призывали граждан к радикальным действиям.

Больше полугода в Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиция посчитала, что выборы были сфальсифицированы. Люди вышли на улицы. Силовики нередко действовали жёстко при разгоне протестующих. Лидеры оппозиции были арестованы или выдворены из страны.