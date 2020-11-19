В Сенегале более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью

https://static.news.ru/photo/dabdba10-2a99-11eb-b75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Louis Denga/Global Look Press

Более 100 рыбаков, живущих на западе Сенегала, заразились неизвестной кожной болезнью.

Очаг заболевания может находиться между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от Дакара, сообщает столичное издание Dakar Actu. У поражённых неизвестной патологией рыбаков на коже появились струпья. Специалисты полагают, что источник заболевания может быть в открытом море, поскольку заразились исключительно те, кто выходил на промысел.

Всех заболевших изолируют на стадионе в Рюфиске. Местные власти собрали срочное совещание по проблеме, в котором участвуют представители рыболовной отрасли.

Ранее вспышка неизвестной болезни фиксировалась в Нигерии. Как передавал NEWS.ru, к началу ноября от инфекции невыясненной этимологии скончались 87 человек. Первые случаи были отмечены в сентябре. Эпидемиологи подозревают, что речь может идти о нескольких патологиях. В качестве одной из версий называется геморрагическая лихорадка. Это общий термин для таких болезней как лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса и жёлтая лихорадка.