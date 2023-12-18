В Нигере заявили о готовности к возможному военному вторжению Премьер Зейн: Нигер допускает возможность военного вторжения в страну

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Нигер все еще не исключает возможность военного вторжения в страну, но готов его отразить, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. По его словам, страна располагает «закаленной армией», которая может защищаться.

Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. <...> Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться, — подчеркнул Зейн.

Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани сообщил, что Нигер планирует начать экспорт сырой нефти в соседнюю республику Бенин в январе 2024 года. По его словам, из «90 тысяч баррелей в день», которые будут направляться в Бенин, Нигер будет получать 25,4% дохода.

До этого в Национальном совете сообщали, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера. Там добавили, что план интервенции уже составлен, и отметили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории военным из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел этих двух республик.