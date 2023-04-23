В Кении нашли тела погибших адептов религиозного культа голода AFP: число найденных в Кении тел погибших последователей культа составило 47

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В Кении обнаружили 47 тел последователей религиозного культа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию местной полиции. По имеющимся данным, глава культа пастор Макензи Нтенге поручал сторонникам морить себя голодом, чтобы «встретиться с Иисусом».

Нтенге был задержан в апреле после обнаружения тел четырех человек, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. При этом в марте пастора уже задерживала полиция в связи со смертью двух детей, однако вскоре он был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около $74 США).

По информации издания Standart, жители города Малинди на юго-востоке Кении подвергали себя голодовкам под влиянием религиозного деятеля, который заявил, что «их дело на Земле завершено, они должны умереть, чтобы встретиться с Создателем». Как сообщили в СМИ, за трагедией стоит пастор Международной церкви «Благая весть», которого уже арестовывали за склонение к убийству.

Ранее сообщалось, что 60-летнего жителя Иерусалима арестовали по обвинению в мошенничестве и содержании людей в рабстве. Подозреваемый, называвший себя раввином, организовал секту, которая действовала под прикрытием семинара для женщин.