https://static.news.ru/photo/a2d7a35c-6b88-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова сообщила о происшествии в Египте. По её словам, более двух тысяч россиян не могут покинуть Египет из-за отсутствия авиасообщения.

По нашим подсчётам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну. В Шарм-эль-Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде — приблизительно 860 туристов, ещё сто человек — в Каире, — заявила она.

На данный момент вопрос об эвакуации находится в стадии проработки. Также аналогичная ситуация складывается и в других странах. Отмечается, что многие туристы стремятся покинуть страну самостоятельно.

Сначала все хотели ждать эвакуации, но когда персонал гостиницы начал готовиться к закрытию отеля на карантин, люди начали спешно пробовать купить билеты на самолёт через Белоруссию, — добавила Зубова.

NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут там оставить свои данные.