Поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова сообщила о происшествии в Египте. По её словам, более двух тысяч россиян не могут покинуть Египет из-за отсутствия авиасообщения.
По нашим подсчётам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну. В Шарм-эль-Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде — приблизительно 860 туристов, ещё сто человек — в Каире, — заявила она.
На данный момент вопрос об эвакуации находится в стадии проработки. Также аналогичная ситуация складывается и в других странах. Отмечается, что многие туристы стремятся покинуть страну самостоятельно.
Сначала все хотели ждать эвакуации, но когда персонал гостиницы начал готовиться к закрытию отеля на карантин, люди начали спешно пробовать купить билеты на самолёт через Белоруссию, — добавила Зубова.
NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут там оставить свои данные.
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