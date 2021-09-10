В Египте построят два новых города для туристов

Два новых туристических города появятся в Египте в течение нескольких месяцев. Они будут расположены на побережьях Красного и Средиземного морей, заявил глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани в беседе с «Известиями».

Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин, — пояснил чиновник.

Он добавил, что Египет известен не только своими курортами, в стране много туристических точек, принимающих путешественников. Это — Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Министр отметил, что целью властей является предоставление туристам возможности посетить города, вызвав у них желание «приехать не один раз».

Ранее стало известно, что профессиональный путешественник, исследователь и этнограф Виталий Сундаков посоветовал россиянам не обольщаться приветливостью египтян. Он отметил, что местные жители могут использовать вежливость «в корыстных целях». Сундаков также назвал несколько достопримечательностей, которые стоит посетить в этой африканской стране.