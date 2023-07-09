В ЦАР опровергли полный вывод сил ЧВК «Вагнер» из страны Власти ЦАР заявили о ротации сил ЧВК «Вагнер» в стране

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Вывод сотен бойцов ЧВК «Вагнер» из Центрально-Африканской Республики является частью ротации подразделений, заявил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем, передает Reuters. Он подчеркнул, что речь о полном уходе из страны не идет. По разным оценкам зарубежных СМИ, в ЦАР может находиться от 1,5 до 1,9 тысячи военных ЧВК.

Одни ушли, а другие придут, — сказал он.

Ранее тунисская газета Jeune Afrique сообщила, что 500–600 бойцов ЧВК «Вагнер» покинули Центрально-Африканскую Республику и улетели в Москву. По информации издания, два самолета с вагнеровцами уже улетели из аэропорта столицы ЦАР Банги, ещё один отряд ЧВК готовится к отправке. Бойцы, как сообщается, были демобилизованы из Бирао, Сидо и Батангафо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в африканских СМИ, в которых утверждается, что бойцы частной военной компании «Вагнер» массово покидают ЦАР. Между тем представитель ЧВК RSB-Group Africa Сергей Елединов заявлял, что вывод ЧВК «Вагнер» из Африки станет сильным ударом по имиджу России.