Уход ЧВК «Вагнер» из Африки назвали ударом по имиджу России Представитель ЧВК RSB-Group Africa Елединов: вывод из Африки станет ударом по имиджу России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Вывод ЧВК «Вагнер» из Африки станет сильным ударом по имиджу России, заявил представитель ЧВК RSB-Group Africa Сергей Елединов. Об этом он рассказал NEWS.ru, комментируя сообщения африканских СМИ об возможном отъезде бойцов ЧВК «Вагнер» из Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Африканцы не делают различий между официальными российскими вооруженными силами и ЧВК. Для них это все — русский человек с ружьем. Поэтому какой-то такой вывод людей из Африки будет серьезным ударом по имиджу России. До такого постараются не доводить, — выразил уверенность Елединов.

По его словам, газета Jeune Afrique, опубликовавшая сообщение об уходе ЧВК «Вагнер», это достаточно надежное издание. Однако, пояснил он, в ЧВК очень жесткая дисциплина, которая «не подразумевает утечки информации».

Поэтому в «информированные источники» и «утечки от инсайдеров» я в этом отношении не верю. Сейчас можно говорить только о слухах, — подчеркнул представитель RSB-Group.

Кроме того, добавил эксперт, для российских парамилитарных формирований сейчас не самое лучшее время, чтобы уходить из Африки. Особенно это касается Мали.

Если в ЦАР ситуация более-менее стабилизировалась, то в Мали все совсем не так. Если оставить Мали один на один с проблемами, то это по факту ее потерять. Я был недавно в столице Буркина-Фасо в командировке и жил там в одной из центральных гостиниц. Там было полно американцев, которые даже не скрывали своей принадлежности если не прямо к ЧВК, то к каким-то структурам военного консалтинга. Так что, если мы откуда-то начнем уходить, на это место тут же придут другие. Из Буркина-Фасо ушли французы, тут же пришли американцы и англичане. То есть даже если еще не будут выводить, но появится какая-то проверенная информация, тут же начнется движение навстречу, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Накануне тунисская газета Jeune Afrique сообщила, что 500–600 бойцов ЧВК «Вагнер» покинули Центральноафриканскую Республику и улетели в Москву. По информации издания, два самолета с вагнеровцами уже улетели из аэропорта столицы ЦАР Банги, ещё один отряд ЧВК готовится к отправке. Бойцы, как сообщается, были демобилизованы из Бирао, Сидо и Батангафо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в африканских СМИ, в которых утверждается, что бойцы частной военной компании «Вагнер» массово покидают ЦАР. В ответ на запрос журналистов Песков заявил: «Ничего не смогу прокомментировать по этой теме».