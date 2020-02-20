https://static.news.ru/photo/d2b3e6d2-53fd-11ea-81cf-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Намибии Саара Куугонгельва-Амадила и Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сейчас находится в Намибии с визитом, выразила восторг африканскими женщинами, занимающими руководящие должности в стране.

По её словам, женщины-политики в странах Африки произвели на неё «огромное впечатление» своим умом и красотой.

Они не вошли, а как бы ворвались в политику своих стран, и сегодня очень активно работают в самых разных сферах, — заявила она после встречи с намибийским президентом Хаге Готтфридом Гейнгобом.

Матвиенко подчеркнула, что более 40% парламентариев в Намибии — женщины. Как и председатель правительства. Спикер СФ отметила огромный потенциал местных женщин, благоприятные условия для их работы в стране, а также выразила надежду, что и в российском руководстве будет достигнут гендерный баланс, передаёт «Интерфакс».

Я бы хотела, чтобы этот опыт изучили политические партии России, — заявила Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 17–19 февраля посетит Замбию с официальным визитом. Там у неё запланированы встречи с первым президентом Замбии Кеннетом Каундой и с главой Национальной ассамблеи республики Патриком Матибини.