https://static.news.ru/photo/2f6bce02-5175-11ea-adab-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 17–19 февраля посетит Замбию с официальным визитом. Там у неё запланированы встречи с первым президентом Замбии Кеннетом Каундой и с главой Национальной ассамблеи республики Патриком Матибини.

Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом в Республику Замбию 17–19 февраля, — сообщили порталу «Политика сегодня» в Совете Федерации.

Председатель Совфеда планирует также выступить на заседании замбийского парламента. Помимо неё, в состав делегации войдут сенаторы Константин Косачев, Виктор Бондарев и Сергей Митин.

Как писал NEWS.ru, Матвиенко поддержала идею создания федеральных территорий, которые будут напрямую подчинены Москве вместо регионов, где находятся. Политик предложила наделить таким статусом озеро Байкал. Матвиенко считает, что изъятие Байкала у Иркутской области и Бурятии и превращение озера в федеральную территорию поможет «сохранить и спасти» его. По мнению Матвиенко, особый статус должны получить военные объекты и, например, космодром Восточный.