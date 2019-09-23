Классная комната обрушилась в одной из школ в пригороде столицы Кении Найроби. В результате семь учеников скончались, ещё несколько человек получили ранения.
В старейшую больницу Кении было доставлено 17 человек, отмечает
Update from Precious Talent School as rescue efforts go on to save more children trapped in the collapsed classroom— ktn (@KTNKenya)
#KTNNewsCentre pic.twitter.com/P5LwW0jOlh September 23, 2019
На месте трагедии работают спасатели, они разбирают завалы.
Ранее трёхэтажное здание школы обрушилось в нигерийском городе Лагос, более 100 человек оказались под обломками, писал News.ru.