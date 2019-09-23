Фото: Donwilson Odhiambo/Global Look Press

Двое учителей и 26 учеников погибли при пожаре в школе-интернате в либерийском городе Пейнсвилль. Возгорание произошло в ночь на 18 сентября.

Всем погибшим от 10 до 20 лет, сообщает France Presse. Президент Либерии, бывший футболист Джордж Веа в посте в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших и призвал население молиться за них....