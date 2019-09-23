Фото: Donwilson Odhiambo/Global Look Press

Классная комната обрушилась в одной из школ в пригороде столицы Кении Найроби. В результате семь учеников скончались, ещё несколько человек получили ранения.

В старейшую больницу Кении было доставлено 17 человек, отмечает Daily Nation. Причины случившегося выясняются. 

На месте трагедии работают спасатели, они разбирают завалы.

Ранее трёхэтажное здание школы обрушилось в нигерийском городе Лагос, более 100 человек оказались под обломками, писал News.ru.

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