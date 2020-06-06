Саудовская Аравия поддержала каирский план перемирия в Ливии

https://static.news.ru/photo/4f2757dc-a82f-11ea-92e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Саудовская Аравия поддержала план перемирия в ливийской гражданской войне, предложенный 6 июня президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Египетский лидер предложил прекратить бои ранним утром 8 июня. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара приняла план.

Эр-Рияд поддерживает все международные усилия, нацеленные на прекращение огня в Ливии, — цитирует ТАСС сообщение саудовского агентства новостей.

По мнению саудовцев, участники конфликта должны вспомнить о решениях январской конференции в Берлине: запрете на вмешательство в конфликт со стороны других государств, эмбарго на поставки оружия в Ливию, необходимости создать международный комитет по контролю за соблюдением перемирия.

Как писал NEWS.ru, Хафтар и альтернативное правительство под руководством Акилы Салеха начали искать перемирия после поражения под Триполи, который силы ЛНА осаждали в течение года. Поддерживаемые Турцией войска правительства национального согласия (ПНС) в течение последней недели выбили отряды Хафтара из последнего оплота ЛНА на западе страны и перешли в наступление на Сирт. Россия также поддержала план прекращения огня ас-Сиси.