Россия поддержала каирский план перемирия в Ливии

https://static.news.ru/photo/f5680428-a813-11ea-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел России выступило в поддержку плана перемирия в ливийской гражданской войне, который предложил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Каире с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

По задумке ас-Сиси, ранним утром 8 июня враждующие стороны должны остановить бои. Египетский президент заявил о необходимости вывести из Ливии «многочисленных иностранных боевиков».

Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии, — цитирует РИА Новости замминистра иностранных дел Михаила Богданова.

Хафтар и альтернативное правительство под руководством Акилы Салеха начали искать перемирия после поражения под Триполи, который силы ЛНА осаждали в течение года. Войска правительства национального согласия (ПНС) в течение последней недели выбили отряды Хафтара из города Тархуна — последнего оплота ЛНА на западе страны. Они перешли в наступление на восточные районы.

Как писал NEWS.ru, гражданская война в Ливии идёт с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи.