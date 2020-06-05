Международные посредники могут договориться о заморозке вооружённого конфликта в Ливии, что приведёт к сохранению уже существующих зон влияния в стране. Вероятность такого сценария в разговоре с NEWS.ru допустила бывшая помощница спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Клаудия Газзини, которая сейчас является старшим аналитиком Международной кризисной группы. По её словам, существуют и другие варианты развития событий.
В контексте урегулирования ливийского конфликта существует несколько развязок. Одной из них Газзини назвала эскалацию боевых действий с обеих сторон.
К таким прогнозам подталкивает и сама военная динамика. Накануне турецкие СМИ
Другим сценарием может стать мирный процесс между двумя лагерями, на которые влияют Турция, с одной стороны, и Россия — с другой. Это приведёт к запутанному и неопределённому результату, который, однако, будет означать деэскалацию. Третий вариант — это просто заморозка конфликта, когда определённые заинтересованные внешние игроки получат возможность укрепить влияние: Турция — в Западной Ливии, Россия, Египет и другие — в Восточной.
Все три сценария возможны, говорит эксперт. Однако неопределённость, по словам Газзини, царит в том, что касается нынешней степени взаимопонимания между Москвой и Анкарой. Эксперт полагает, что сообщения о развёртывании на ливийской территории авиации российского производства могут свидетельствовать о повышении цены вооружённого конфликта для Турции.
На этом фоне, заключает эксперт, Ливию вряд ли ждёт формализованное административное разделение на две части, однако в случае заморозки вооружённого конфликта фактические границы нынешних сфер влияния ЛНА и ПНС могут остаться. Пока эти зоны сохраняются, продолжится и насыщение Ливии иностранной помощью, утверждает Газзини.
В свете нынешних военных успехов ПНС хафтаровские силы вынуждены отступать. Несколько дней назад сообщалось о передислокации формирования ЛНА за пределы Триполи якобы в целях возобновления переговоров военного комитета (5+5).
Главное командование объявляет о передислокации своих сил за пределы Триполи с условием того, что другая сторона будет придерживаться режима прекращения огня, — отмечалось в заявлении командования ЛНА.
Ранее глава триполийского кабмина Фаиз Сарадж посетил с однодневным рабочим визитом Анкару, где провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи с президентом премьер-министр продемонстрировал абсолютный отказ от примирения с командующим ЛНА, который «должен понести заслуженное наказание».
Мы не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным, — отметил Сарадж на пресс-конференции в Анкаре.
Политик поблагодарил Турцию и Эрдогана за военную поддержку и выразил желание, чтобы турецкие компании продолжали работать на территории бывшей Джамахирии.
О разделе Ливии говорят не первый месяц, и провал наступательной операции, которую Хафтар инициировал ещё в прошлом году, только прибавил аргументов тем, кто не верит в то, что ситуация в стране может закончиться полным и абсолютным триумфом одной из сторон. Серьёзную обеспокоенность на этот счёт демонстрируют США, которые, похоже, проводят ревизию собственной политики на «ливийском» направлении. Их тревога вызвана главным образом готовностью России и Турции обсуждать региональные кризисы в камерном формате. Единственное, что заставляет сомневаться в «узкой» формуле ливийского урегулирования, — это тот факт, что в кризис вовлечены ещё и страны Персидского залива. За ними и остаётся последнее слово.
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