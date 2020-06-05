Международные посредники могут договориться о заморозке вооружённого конфликта в Ливии, что приведёт к сохранению уже существующих зон влияния в стране. Вероятность такого сценария в разговоре с NEWS.ru допустила бывшая помощница спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Клаудия Газзини, которая сейчас является старшим аналитиком Международной кризисной группы. По её словам, существуют и другие варианты развития событий.

В контексте урегулирования ливийского конфликта существует несколько развязок. Одной из них Газзини назвала эскалацию боевых действий с обеих сторон.

К таким прогнозам подталкивает и сама военная динамика. Накануне турецкие СМИ сообщили о том, что силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) установили контроль над городом Тархуна, расположенным в 90 км к юго-востоку от Триполи, который долгое время использовался Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара в качестве логистического центра для натиска на столичный регион. За считанные дни формирования триполийского кабмина при турецкой поддержке добились значительных успехов «на земле». Как сообщается, новыми целями правительственных сил после Тархуны стали города Сирт и Джуфра, а также нефтеносные районы на юге бывшей Джамахирии.

Другим сценарием может стать мирный процесс между двумя лагерями, на которые влияют Турция, с одной стороны, и Россия — с другой. Это приведёт к запутанному и неопределённому результату, который, однако, будет означать деэскалацию. Третий вариант — это просто заморозка конфликта, когда определённые заинтересованные внешние игроки получат возможность укрепить влияние: Турция — в Западной Ливии, Россия, Египет и другие — в Восточной. Клаудия Газзини бывшая помощница спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии и старший аналитик Международной кризисной группы бывшая помощница спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии и старший аналитик Международной кризисной группы

Все три сценария возможны, говорит эксперт. Однако неопределённость, по словам Газзини, царит в том, что касается нынешней степени взаимопонимания между Москвой и Анкарой. Эксперт полагает, что сообщения о развёртывании на ливийской территории авиации российского производства могут свидетельствовать о повышении цены вооружённого конфликта для Турции.

На этом фоне, заключает эксперт, Ливию вряд ли ждёт формализованное административное разделение на две части, однако в случае заморозки вооружённого конфликта фактические границы нынешних сфер влияния ЛНА и ПНС могут остаться. Пока эти зоны сохраняются, продолжится и насыщение Ливии иностранной помощью, утверждает Газзини.

В свете нынешних военных успехов ПНС хафтаровские силы вынуждены отступать. Несколько дней назад сообщалось о передислокации формирования ЛНА за пределы Триполи якобы в целях возобновления переговоров военного комитета (5+5).

Главное командование объявляет о передислокации своих сил за пределы Триполи с условием того, что другая сторона будет придерживаться режима прекращения огня, — отмечалось в заявлении командования ЛНА.

Фаиз Сарадж Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Ранее глава триполийского кабмина Фаиз Сарадж посетил с однодневным рабочим визитом Анкару, где провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи с президентом премьер-министр продемонстрировал абсолютный отказ от примирения с командующим ЛНА, который «должен понести заслуженное наказание».

Мы не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным, — отметил Сарадж на пресс-конференции в Анкаре.

Политик поблагодарил Турцию и Эрдогана за военную поддержку и выразил желание, чтобы турецкие компании продолжали работать на территории бывшей Джамахирии.

О разделе Ливии говорят не первый месяц, и провал наступательной операции, которую Хафтар инициировал ещё в прошлом году, только прибавил аргументов тем, кто не верит в то, что ситуация в стране может закончиться полным и абсолютным триумфом одной из сторон. Серьёзную обеспокоенность на этот счёт демонстрируют США, которые, похоже, проводят ревизию собственной политики на «ливийском» направлении. Их тревога вызвана главным образом готовностью России и Турции обсуждать региональные кризисы в камерном формате. Единственное, что заставляет сомневаться в «узкой» формуле ливийского урегулирования, — это тот факт, что в кризис вовлечены ещё и страны Персидского залива. За ними и остаётся последнее слово.