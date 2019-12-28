https://static.news.ru/photo/0f206732-2a12-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ngorongoro Conservation Area Authority/facebook.com

В биосферном заповеднике Нгоронгоро скончался чёрный носорог Фауста. Знаменитая самка была самой пожилой представительницей этого вида. Её возраст составлял 57 лет. Об этом сообщила администрация танзанийского парка.

57-year-old rhino, believed to be the world's oldest free-ranging black rhino, dies at sanctuary in Tanzania https://t.co/mZ26Vgc1Hh pic.twitter.com/DhTIulSimb — CBS News (@CBSNews) 29 декабря 2019 г.

Руководство Нгоронгоро рассказало, что Фауста жила дольше, чем любой другой носорог в мире. При этом до 54 лет она жила в условиях дикой природы, а в 2016 году ей выделили охраняемый загон. Дело в том, что на Фаусту постоянно пытались напасть гиены, передаёт телеканал CBS News.

В парке пояснили, что в дикой природе носороги живут от 37 до 43 лет. В неволе их продолжительность жизни увеличивается до 50 лет.

Как писал NEWS.ru, в ноябре Малайзия потеряла последнюю самку суматранского носорога по имени Иман. Она умерла от рака.