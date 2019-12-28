https://static.news.ru/photo/0f206732-2a12-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpgФото: Ngorongoro Conservation Area Authority/facebook.com
В биосферном заповеднике Нгоронгоро скончался чёрный носорог Фауста. Знаменитая самка была самой пожилой представительницей этого вида. Её возраст составлял 57 лет. Об этом сообщила администрация танзанийского парка.
Руководство Нгоронгоро рассказало, что Фауста жила дольше, чем любой другой носорог в мире. При этом до 54 лет она жила в условиях дикой природы, а в 2016 году ей выделили охраняемый загон. Дело в том, что на Фаусту постоянно пытались напасть гиены, передаёт телеканал CBS News.
В парке пояснили, что в дикой природе носороги живут от 37 до 43 лет. В неволе их продолжительность жизни увеличивается до 50 лет.
Как писал NEWS.ru, в ноябре Малайзия потеряла последнюю самку суматранского носорога по имени Иман. Она умерла от рака.