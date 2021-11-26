Русский язык сделают обязательным предметом в вузах ЦАР

Русский язык станет обязательным для изучения в вузах Центральноафриканской республики. Это проиойдёт уже в 2022/2023 учебном году. Об этом сообщает издание Corbeau News со ссылкой на президента Фостен-Арканжа Туадеру.

Сообщается , что русский язык будут изучать с первого курса бакалавриата и до поступления в магистратуру. В настоящее время разрабатываются учебные программы. Инициатива по изучению русского языка является частью плана по сотруничеству между Москвой и Банги.

Также в вузах ЦАР студенты изучают французский, испанский и китайский языки.

По данным СМИ, в январе 2022 года в Москве запланирована встреча министров образования двух стран. Предполагается, что в числе прочего там будут обсуждать вопрос отправки в ЦАР учителей русского языка.

Русский язык изучали в ЦАР во времена правления президента Жана Беделя Бокассы (1966 — 1979). В 2019 году язык был возвращён в программу средней школы. Как отмечают в Agence Ecogin, это произошло на волне активизации сотрудничества двух стран. В 2018 году между РФ и Цар было заключено соглашение о военном сотрудничестве.

Летом 2021 года президент Владимир Путин поручил Минпросвещения подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка за рубежом.

Ранее стало известно о том. что члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) попросили отозвать проект постановления правительства «Об утверждении правил русской орфографии», подготовленный Министерством просвещения РФ. Свою просьбу члены комиссии мотивировали тем, что проект является недоработанным, у ряда его положений отсутствуют научные основания.