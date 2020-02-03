Администрация президента США Дональда Трампа подозревает Россию в планах создать военно-морскую базу в порту Бербера, который находится на побережье Сомалиленда — самопровозглашённого государства, считающегося международным сообществом частью Сомали. Военное присутствие РФ западные чиновники видят и в других странах континента. Это вызывает у них огромную обеспокоенность с учётом того, что Пентагон допускает сокращение своих сил в некоторых африканских странах.

О том, что российские официальные лица рассматривают порт Бербера в качестве локации для базы ВМФ, изданию New York Times рассказали представители американского оборонного ведомства и сотрудники Госдепа. Каких-либо доказательств на этот счёт не приводится. Примечательно, что порт имеет общую береговую линию с военными базами КНР и США в Джибути. Это создаёт потенциал для конфликта интересов.

Чиновники, разговаривавшие с New York Times, утверждают: Москва также выразила заинтересованность в строительстве военно-морского логистического центра в Эритрее, однако неясно, как далеко продвинулись эти переговоры. В апреле 2018-го также была информация об интересе российских военных специалистов к портовому городу Зейла в Сомалиленде, но правдоподобность той информации вызывала вопросы.

Усиление «российского присутствия» США фиксируют и в Мозамбике. Американцы указывают на то, что в последние месяцы около 200 сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнера прибыли в восточноафриканскую страну для борьбы с радикальными формированиями. Соответствующий запрос, как считают на Западе, отправило само правительство Мозамбика, которое не имеет возможности бороться с «филиалами» «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ) самостоятельно. Чиновники Пентагона утверждают, что как минимум семь граждан России были убиты в результате боевых действий, а информация о них была скрыта. Кремль отвергает данные о вовлечённости в подобные операции, но, как в случае с Ливией, удобно допускает присутствие россиян, участвующих в боевых действиях, но «не представляющих интересы России».

Хайди Берг US Navy/Global Look Press

В своё время с просьбой к РФ о помощи обратились пять стран Африки — Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания, то есть так называемая «Группа пяти» (G5 Sahel) зоны Сахеля. На саммите «Россия — Африка» лидеры «пятёрки» донесли до президента Владимира Путина свою обеспокоенность ситуацией в сфере борьбы с терроризмом на континенте и выразили готовность принять помощь — хотя бы на уровне военных консультаций. На Западе полагают, что Кремль услышал эти просьбы. Глава разведки Африканского командования (АФРИКОМ) ВС США контр-адмирал Хайди Берг заявила журналистам, что «участие российских военных и использование ЧВК» призвано укрепить влияние Москвы на чёрном континенте и обеспечить доступ к природным ресурсам, включая природный газ, уголь и нефть.

Ситуация тревожит США по понятным причинам: АФРИКОМ до сих пор проводит военные операции на территории некоторых стран, в том числе Сомали. Территорию этого восточноафриканского государства простреливают американские беспилотные летательные аппараты, которые базируются в Кении и Джибути. Так, последний удар по позициям радикальной группировки «Аш-Шабаб» (связана с запрещенной в РФ «Аль-Каидой») был нанесён 19 января во время атаки боевиков на спецподразделение «Данаб» сомалийской армии в районе города Бангини. Свои действия Африканское командование координирует с международно признанным правительством.

«Аш-Шабаб» представляет угрозу США, народам Африки и нашим международным партнерам, — отмечал в этой связи генерал-майор ВС США Уильям Гейлер, возглавляющий отдел операций АФРИКОМ. — «Аш-Шабаб» продолжает исповедовать радикализм и ведет активную вербовку.

Xinhua/Global Look Press

Во многом переживания США в связи с «экспансией русских» в Африке стали возможны из-за переоценки, которую ведёт Пентагон в рамках вопроса о концентрации своих сил в различных регионах мира. Глава оборонного ведомства Марк Эспер допускал, что ВС, которые находятся на африканском континенте, могут быть перераспределены. В частности, шеф Пентагона говорил о возможном усилении в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять российской и китайской политике. Ситуация почти сходна с той, которая происходит в Сирии — на фоне планов американского командования вывести военнослужащих. Уход с африканского континента «определённо приободрит и Россию, и Китай», написали в этом месяце в своём послании к Эсперу сенаторы — республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Кунс. По их мнению, присутствие США в Африке является надёжной гарантией того, что интересы Вашингтона не будут ущемлены.

Однако следует заметить, что любой план оптимизации контингента сопровождается слухами о возможном заполнении военно-политического вакуума Россией. Вполне возможно, что это — единственный способ оставить ВС США на месте.